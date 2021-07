Barbara Berlusconi e Federica Fumagalli, pance a confronto (Di lunedì 5 luglio 2021) «Le pance crescono». Barbara Berlusconi, che con Lorenzo Guerrieri è in attesa del quinto bambino, ha voluto raccontare su Instagram la propria gravidanza e, insieme, quella della cognata. Accanto a Federica Fumagalli, moglie di Luigi, il più piccolo tra i figli del Cav, ha mostrato due pance in crescita: l’una, agli sgoccioli, l’altra, più piccola, enfatizzata da un cinturone allacciato sotto il seno. Federica Fumagalli, che Berlusconi ha conosciuto in università, per sposarlo dieci anni più tardi, nell’ottobre scorso, è arrivata a termine. Il primo figlio, un maschio, dovrebbe nascere a giorni, quattordicesimo nipote di Silvio Berlusconi. Leggi su vanityfair (Di lunedì 5 luglio 2021) «Le pance crescono». Barbara Berlusconi, che con Lorenzo Guerrieri è in attesa del quinto bambino, ha voluto raccontare su Instagram la propria gravidanza e, insieme, quella della cognata. Accanto a Federica Fumagalli, moglie di Luigi, il più piccolo tra i figli del Cav, ha mostrato due pance in crescita: l’una, agli sgoccioli, l’altra, più piccola, enfatizzata da un cinturone allacciato sotto il seno. Federica Fumagalli, che Berlusconi ha conosciuto in università, per sposarlo dieci anni più tardi, nell’ottobre scorso, è arrivata a termine. Il primo figlio, un maschio, dovrebbe nascere a giorni, quattordicesimo nipote di Silvio Berlusconi.

