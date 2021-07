Andrea Scanzi dedica L’affondo allo scontro tra Grillo e Conte: “Riusciranno a convivere in un M5S del tutto rinnovato?” (Di lunedì 5 luglio 2021) Dopo la puntata dedicata a Matteo Salvini, Andrea Scanzi si occupa ne L’affondo – la rubrica in modalità video-selfie, disponibile tutti i martedì su TvLoft a partire dalle otto – del Movimento cinque stelle, soprattutto di Giuseppe Conte e Beppe Grillo: “E’ possibile immaginare un M5S profondamente rinnovato che riesca a tenere insieme tanto le istanze del leader in pectore che quelle del fondatore? – si è chiesto il giornalista – Possono convivere dopo tutto quello che Beppe ha detto all’altro Giuseppe? Io ho molti ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 5 luglio 2021) Dopo la puntatata a Matteo Salvini,si occupa ne– la rubrica in modalità video-selfie, disponibile tutti i martedì su TvLoft a partire dalle otto – del Movimento cinque stelle, sopratdi Giuseppee Beppe: “E’ possibile immaginare un M5S profondamenteche riesca a tenere insieme tanto le istanze del leader in pectore che quelle del fondatore? – si è chiesto il giornalista – Possonodopoquello che Beppe ha detto all’altro Giuseppe? Io ho molti ...

Advertising

erregi69 : Andrea Scanzi dedica L’affondo allo scontro tra Grillo e Conte: “Riusciranno a convivere in un M5S del tutto rinnov… - RaffaelePizzati : RT @GiuliaCortese1: Andrea #Scanzi assolto: 'Eticamente censurabile ma non penalmente perseguibile'. Si spera che d'ora in poi anche al #Fa… - Rosyfree74 : RT @enniogiannascol: Non bastava Salvini che parla con la Madonna. Ci mancava pure Figliuolo che, per le vaccinazioni, si affida a Santa Ri… - ilgattoromy1 : RT @enniogiannascol: Non bastava Salvini che parla con la Madonna. Ci mancava pure Figliuolo che, per le vaccinazioni, si affida a Santa Ri… - NincoSud : RT @enniogiannascol: Non bastava Salvini che parla con la Madonna. Ci mancava pure Figliuolo che, per le vaccinazioni, si affida a Santa Ri… -