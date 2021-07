Wimbledon 2021, il bilancio azzurro dopo la prima settimana: convincenti Berrettini e Sonego, rimandati Sinner e Musetti (Di domenica 4 luglio 2021) Tempo di Middle Sunday a Wimbledon, tempo di bilanci per il tennis italiano. Con la giornata di riposo di oggi, l’ultima della storia dello Slam britannico, è il momento di tirare le somme per i nostri portacolori, arrivati in massa all’All England Club. Partiamo ovviamente da coloro che sono ancora in piedi, Matteo Berrettini e Lorenzo Sonego. Entrambi hanno disputato una buona prima settimana, raggiungendo il loro miglior risultato a Londra, eguagliato per il romano. Il numero 9 al mondo sta proseguendo con le ottime sensazioni al servizio, dando pochissime possibilità ai suoi avversari in risposta: ... Leggi su oasport (Di domenica 4 luglio 2021) Tempo di Middle Sunday a, tempo di bilanci per il tennis italiano. Con la giornata di riposo di oggi, l’ultima della storia dello Slam britannico, è il momento di tirare le somme per i nostri portacolori, arrivati in massa all’All England Club. Partiamo ovviamente da coloro che sono ancora in piedi, Matteoe Lorenzo. Entrambi hanno disputato una buona, raggiungendo il loro miglior risultato a Londra, eguagliato per il romano. Il numero 9 al mondo sta proseguendo con le ottime sensazioni al servizio, dando pochissime possibilità ai suoi avversari in risposta: ...

Advertising

SkySport : ???? DUE ITALIANI AGLI OTTAVI DI WIMBLEDON ?? Non succedeva dal 1955 ?? - repubblica : ?? Tennis, Wimbledon: Berrettini e Sonego agli ottavi - SkySport : ?? CHE RISATE A WIMBLEDON ?? Berrettini e Tomljanovic si intervistano a vicenda ? dopo aver ottenuto il pass per gli… - zazoomblog : Wimbledon 2021 oggi non si gioca. Ma dal 2022 addio alla “Middle Sunday” - #Wimbledon #gioca. #addio #“Middle - Capdocj : E i tre quotidiani sportivi ormai alla canna del gas,quasi non lo riportano in prima pagina,avanti così. Wimbledon,… -