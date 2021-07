Va sui binari e viene toccato dal treno | un uomo salvo per miracolo E' stato portato in eliambulanza a Torrette

(Di domenica 4 luglio 2021) POTENZA PICENA -dalmentre si inoltra sui: solo per una fortunata casualità, un incidente non si è trasformato in tragedia. Un giovanedi origine straniera è ricoverato all'...

POTENZA PICENA - Toccato dal treno mentre si inoltra: solo per una fortunata casualità, un incidente non si è trasformato in tragedia. Un giovane uomo di origine straniera è ricoverato all'ospedale di Torrette (dove è stato trasportato in ...E' successo intorno alle 19 a Porto Potenza,che si trovano dietro al Santo Stefano, l'uomo è stato trasportato a Torrette dall'eliambulanza. Dopo la giornata trascorsa in spiaggia, ha ...POTENZA PICENA - Toccato dal treno mentre si inoltra sui binari: solo per una fortunata casualità, un incidente non si è trasformato in tragedia. Un giovane uomo di origine ...Max Verstappen e la McLaren archiviano un fine settimana da incorniciare, allungando nelle rispettive sfide con Lewis Hamilton e la Ferrari ...