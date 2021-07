Uomo accoltellato a Lavinio davanti a un Bar: 34enne in gravi condizioni in Ospedale (Di domenica 4 luglio 2021) accoltellato per futili motivi a Lavinio. E’ questo quanto accaduto ieri sera nella zona di Lavinio, ad Anzio, dove un Uomo è stato raggiunto da diversi fendenti e lasciato in strada in una pozza di sangue. Sul posto è intervenuta la Polizia del locale Commissariato che ora indaga sull’accaduto. E’ successo in Via Re Latino poco dopo la mezzanotte. Uomo accoltellato a Lavinio: la vittima dell’aggressione è un 34enne ucraino A finire in Ospedale in gravi condizioni è stato un Uomo di 34 ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 4 luglio 2021)per futili motivi a. E’ questo quanto accaduto ieri sera nella zona di, ad Anzio, dove unè stato raggiunto da diversi fendenti e lasciato in strada in una pozza di sangue. Sul posto è intervenuta la Polizia del locale Commissariato che ora indaga sull’accaduto. E’ successo in Via Re Latino poco dopo la mezzanotte.: la vittima dell’aggressione è unucraino A finire ininè stato undi 34 ...

Uomo accoltellato a Lavinio fuori da un locale, operato d'urgenza in ospedale Drammatico episodio ieri sera a Lavinio mare, in via Re Latino. Un ragazzo albanese è stato accoltellato da un italiano a seguito di una discussione per ...

