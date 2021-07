Speleologo bloccato: era sceso con padre e fratello (Di domenica 4 luglio 2021) Il giovane era sceso in grotta insieme con il padre e il fratello. Sono stati proprio questi ultimi, una volta che lo Speleologo è caduto riportando ferite che gli hanno impedito di uscire dalla ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 4 luglio 2021) Il giovane erain grotta insieme con ile il. Sono stati proprio questi ultimi, una volta che loè caduto riportando ferite che gli hanno impedito di uscire dalla ...

Advertising

AnsaTrentinoAA : Speleologo bloccato: era sceso con padre e fratello. In arrivo disostruttori anche da Trentino AA e Lombardia |#ANSA - AnsaVeneto : Speleologo ferito bloccato in una grotta in alta quota. A meno venti metri, soccorsi ostacolati dal maltempo #ANSA - Ansa_Fvg : Speleologo ferito bloccato in una grotta in alta quota. A meno venti metri, soccorsi ostacolati dal maltempo #ANSA - francobus100 : Speleologo ferito resta bloccato all'interno di una grotta, soccorsi in difficoltà per il maltempo - Gazzettino : Speleologo ferito resta bloccato all'interno di una grotta, soccorsi in difficoltà per il maltempo -