Rian Johnson dirigerà la nuova trilogia di Star Wars (Di domenica 4 luglio 2021) Rian Johnson. Star Wars è tornato sul grande schermo nel 2015 con Il risveglio della forza, il primo film della serie dal 2005. È stato seguito rispettivamente nel 2017 e nel 2019 da Gli ultimi Jedi e L’ascesa di Skywalker. La serie sarà riavviata? Tuttavia, molti fan della serie di Star Wars non erano contenti del modo in cui la serie è finita, poiché ha ucciso Kylo Ren (Adam Driver), ha visto Rey (Daisy Ridley) assumere il nome di Skywalker e ha riportato in vita l’imperatore Palpatine (Ian McDiarmid) . Da allora, sono emerse voci online secondo cui la trilogia del ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di domenica 4 luglio 2021)è tornato sul grande schermo nel 2015 con Il risveglio della forza, il primo film della serie dal 2005. È stato seguito rispettivamente nel 2017 e nel 2019 da Gli ultimi Jedi e L’ascesa di Skywalker. La serie sarà riavviata? Tuttavia, molti fan della serie dinon erano contenti del modo in cui la serie è finita, poiché ha ucciso Kylo Ren (Adam Driver), ha visto Rey (Daisy Ridley) assumere il nome di Skywalker e ha riportato in vita l’imperatore Palpatine (Ian McDiarmid) . Da allora, sono emerse voci online secondo cui ladel ...

Advertising

DarthCesco : @FulcrumNic Secondo me vuole dire resteremo fedeli al passato ma facendo un qualcosa di nuovo: praticamente stile Rian Johnson - moviestruckers : #CenaConDelitto – #KnivesOut: Rian Johnson annuncia il via alle riprese del sequel - comingsoonit : Rian Johnson comunica con un post su Twitter l'inizio riprese, in Grecia, del sequel del suo fortunato Cena con del… - xsherlokid : Voglio entrare in questo cast, vi prego, rian johnson, chiamami e arrivoooo - cinemaniaco_fb : ?????????????? Knives Out 2: Rian Johnson annuncia l'inizio delle riprese del sequel di Cena con delitto… -