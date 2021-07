Papa Francesco ricoverato al Gemelli di Roma per un intervento chirurgico: la notizia appena arrivata (Di domenica 4 luglio 2021) Papa Francesco è stato ricoverato al Policlino Gemelli di Roma per un intervento chirurgico: l’operazione era stata programmata. L’abbiamo appena saputo: Papa Francesco è stato ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma per un intervento chirurgico. È proprio questa la notizia che, in queste ultime ore, si sta leggendo sul web. Ci chiediamo: cos’è successo? Da L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito ... Leggi su sologossip (Di domenica 4 luglio 2021)è statoal Policlinodiper un: l’operazione era stata programmata. L’abbiamosaputo:è statoal Policlinicodiper un. È proprio questa lache, in queste ultime ore, si sta leggendo sul web. Ci chiediamo: cos’è successo? Da L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito ...

TgLa7 : ????PAPA FRANCESCO RICOVERATO AL GEMELLI PER INTERVENTO CHIRURGICO???? - fattoquotidiano : Papa Francesco ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma per un intervento chirurgico - Adnkronos : #Papa Francesco al Gemelli per un intervento chirurgico. - jakclive : cribbio! Poco fa! Non lo sapevo! Vabbè che tornerà più gajardo de prima! Dajeee Mà! ?? - benny_bove : RT @Corriere: Papa Francesco ricoverato al Gemelli per un intervento chirurgico -