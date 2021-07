Papa Francesco | la notizia è appena arrivata | una preghiera per lui

Leggi su howtodofor

(Di domenica 4 luglio 2021) Roma, 4 luglio 2021 -si troverebbe all'ospedale Gemelli di Roma per un intervento chirurgico. Laviene rilanciata dall'agenzia Adnkronos e quindi battuta anche dall'Ansa che parla di "intervento chirurgico programmato per una stenosi diverticolare sintomatica del colon". Il pontefice è arrivato al Policlinico intorno alle 14, ad operarlo sarà il professore Sergio Alfieri. Al momento non si hanno ulteriori notizie e non si conosce la data in cuisarà operato. Nel nosocomio capitolino già da stamani si poteva notare una mobilitazione generale per organizzare ...