Ondata di sbarchi senza fine a Lampedusa. Oltre 350 migranti nell’hotspot dell’isola. Lamorgese: “Non si possono accettare i morti in mare. L’Europa deve essere più presente” (Di domenica 4 luglio 2021) Continui sbarchi, un approdo senza fine per piccole imbarcazioni che hanno attraversato il Mediterraneo raggiungendo le coste Lampedusane. Nella sola giornata di ieri sono stati una dozzina gli sbarchi, e 242 le persone giunte dal Nordafrica. Dato ancora non definitivo. I primi due barchini sono approdati a Lampedusa all’alba; a bordo in totale 25 tunisini. Nella tarda mattinata, sempre al largo dell’isola di Lampedusa, una motovedetta della Guardia di finanza ha intercettato un’altra imbarcazione con 39 persone a bordo. Dopo nemmeno un’ora l’arrivo di un ... Leggi su lanotiziagiornale (Di domenica 4 luglio 2021) Continui, un approdoper piccole imbarcazioni che hanno attraversato il Mediterraneo raggiungendo le costene. Nella sola giornata di ieri sono stati una dozzina gli, e 242 le persone giunte dal Nordafrica. Dato ancora non definitivo. I primi due barchini sono approdati aall’alba; a bordo in totale 25 tunisini. Nella tarda mattinata, sempre al largodi, una motovedetta della Guardia di finanza ha intercettato un’altra imbarcazione con 39 persone a bordo. Dopo nemmeno un’ora l’arrivo di un ...

Sara_snf : RT @TWDDarylRick: 3a ondata di COVID in Africa senza precedenti e noi cosa facciamo? no ai tifosi si agli sbarchi!!!Allarme dell'Oms: casi… - Donatori2 : @IlariaBifarini Certo che ci sarà un'altra ondata ma finché non si decide di chiudere gli sbarchi, ogni 3 mesi ci d… - MScherzare : RT @TWDDarylRick: 3a ondata di COVID in Africa senza precedenti e noi cosa facciamo? no ai tifosi si agli sbarchi!!!Allarme dell'Oms: casi… - Michelamikba1 : RT @TWDDarylRick: 3a ondata di COVID in Africa senza precedenti e noi cosa facciamo? no ai tifosi si agli sbarchi!!!Allarme dell'Oms: casi… - Laura64135537 : RT @TWDDarylRick: 3a ondata di COVID in Africa senza precedenti e noi cosa facciamo? no ai tifosi si agli sbarchi!!!Allarme dell'Oms: casi… -