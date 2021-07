Lord of the Rings, Amazon replica alle accuse "false" in merito alla scarsa sicurezza sul set (Di domenica 4 luglio 2021) A proposito di Lord of the Rings, Amazon ha definito 'completamente inaccurate' le accuse relative alla scarsa sicurezza sul set della nuova serie televisiva. La recente campagna di crowdfunding supportata da Lucy Lawless a favore di Dayna Grant, celebre stunt coinvolta in un incidente sul set di Lord of the Rings e costretta a sottoporsi a un'operazione chirurgica, ha spinto Amazon Studios a definire "completamente inaccurate" le accuse contro la scarsa sicurezza sul luogo ... Leggi su movieplayer (Di domenica 4 luglio 2021) A proposito diof theha definito 'completamente inaccurate' lerelativesul set della nuova serie televisiva. La recente campagna di crowdfunding supportata da Lucy Lawless a favore di Dayna Grant, celebre stunt coinvolta in un incidente sul set diof thee costretta a sottoporsi a un'operazione chirurgica, ha spintoStudios a definire "completamente inaccurate" lecontro lasul luogo ...

Advertising

cinemaniaco_fb : ?????????????? Lord of the Rings, Amazon replica alle accuse 'false' in merito alla scarsa sicurezza sul set… - montirrumahan : Lord Adi the Terminator?? - jjustaddwater : HAHAHHAHAHAHAHAHHAHAHAHAHAHHAHAHAHAHAHAHAHHAHAHAHA YOU'RE THE ONE TO TALK LORD SIXTH TBH ?????????? - DJFROLIC : #NowPlaying on RADIO COCCINELLE la radio OVNI The lord feat Adryano - Pinocchio 2K20 Pinocchio 2K20 The lord feat… - Basarab_ : RT @IlMalmosGiulio: Signori non c'è nessuna riscrittura de 'Il Signore degli anelli' in corso circolare, non c'è niente da vedere https://t… -