Laura Chiatti, addio straziante per l’attrice: il commovente ricordo (Di domenica 4 luglio 2021) l’attrice ha speso uno struggente addio su Instagram: la foto pubblicata sul social ha commosso tutti i suoi follower. Capiamo cos’è accaduto. Laura Chiatti è un’attrice italiana molto apprezzata, ha iniziato la sua carriera come modella e poi ha deciso di convergere la sua attitudine verso la recitazione, sua vera vocazione. Il suo successo è arrivato quando ha recitato nel film di Federico Moccia “Ho Voglia di Te” con Riccardo Scamarcio e che l’ha lanciata poi nelle grandi pellicole nazionali ed internazionali. Laura nella sua vita ha avuto diverse storie d’amore importanti ma il vero colpo di ... Leggi su cityroma (Di domenica 4 luglio 2021)ha speso uno struggentesu Instagram: la foto pubblicata sul social ha commosso tutti i suoi follower. Capiamo cos’è accaduto.è un’attrice italiana molto apprezzata, ha iniziato la sua carriera come modella e poi ha deciso di convergere la sua attitudine verso la recitazione, sua vera vocazione. Il suo successo è arrivato quando ha recitato nel film di Federico Moccia “Ho Voglia di Te” con Riccardo Scamarcio e che l’ha lanciata poi nelle grandi pellicole nazionali ed internazionali.nella sua vita ha avuto diverse storie d’amore importanti ma il vero colpo di ...

