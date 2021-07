(Di domenica 4 luglio 2021) Hato duea bordo di un’auto con il tentativo di asportare alcuni oggetti dal sedile posteriore della vettura, poi ha infranto il vetro della macchina. E’ successo dopo mezzanotte a, dove la Polizia di Stato ha tratto in arresto un cittadino indiano per i reati di tentata rapina, oltre che per resistenza e lesioni a P.U. I fatti Dopo mezzanotte, 2di, a bordo di una autovettura, in zona periferica, sono statiti da un cittadino di nazionalità straniera, che, nel tentativo di asportare alcuni oggetti dal sedile posteriore della vettura, ha ...

Advertising

CorriereCitta : Latina. Avvicina due ragazzi per derubarli, poi picchia gli agenti: arrestato 29enne irregolare -

Ultime Notizie dalla rete : Latina Avvicina

Il Corriere della Città

PESCARA. Sila proclamazione dei vincitori del 48° Premio internazionale Flaiano di narrativa. Questa ... in gara con l'opera seconda "Blu" (Fazi Editore); Alice Urciuolo, di, tra gli ...... la storia narrata da Fiori Piccoil lettore a temi delicati e meritevoli di una ... Il suo ultimo romanzo "Giada Rossa - Una vita per la libertà" è superfinalista al Premio Città di2020 ...CALCIOSi continua a lavorare in casa Nuovo Cos Latina per strutturare sempre di più la società e avvicinarsi nel migliore dei modi alla prossima stagione sportiva. Il club neroverde, ...Si continua a lavorare in casa Cos Latina per strutturare sempre di più la società e avvicinarsi nel migliore dei modi alla prossima stagione sportiva. Il club neroverde, protagonista all’inizio dello ...