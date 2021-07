Kroos annuncia: «Nel 2023 potrei anche smettere di giocare» (Di domenica 4 luglio 2021) Toni Kroos ha parlato in una intervista rilasciata alla Bild del suo futuro: le parole del tedesco Toni Kroos – dopo aver dato l’addio alla nazionale tedesca – ha parlato alla Bild del suo futuro. «Credo che il 2023 possa essere l’anno giusto per il mio ritiro dal mondo del calcio. In quel momento avrò 33 anni, deciderò se rinnovare per un anno o due, è una possibilità. Quello che è sicuro è che sicuramente mi ritirerò con la maglia del Real Madrid. Questo posso dirlo al 100%». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 4 luglio 2021) Toniha parlato in una intervista rilasciata alla Bild del suo futuro: le parole del tedesco Toni– dopo aver dato l’addio alla nazionale tedesca – ha parlato alla Bild del suo futuro. «Credo che ilpossa essere l’anno giusto per il mio ritiro dal mondo del calcio. In quel momento avrò 33 anni, deciderò se rinnovare per un anno o due, è una possibilità. Quello che è sicuro è che sicuramente mi ritirerò con la maglia del Real Madrid. Questo posso dirlo al 100%». L'articolo proviene da Calcio News 24.

