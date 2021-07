Il piano B di Grillo | Di Maio | Fico e Raggi al vertice del Movimento 5 Stelle

(Di domenica 4 luglio 2021) Beppesi prepara nel caso in cui Giuseppe Conte portasse a termine la scissione e desse vita al nuovo partito

...tentativi di mediazione In sostanzadovrà accontentarsi del ruolo di garante del Movimento, senza esserne più l'unico padrone assoluto. Spetterà al capo politico decidere la linea sul...... dall'altro quella didi non snaturare i principi fondanti del MoVimento e mantenere comunque un ruolo di primoall'interno dello stesso. In mezzo, i "sette saggi" voluti da, un ...