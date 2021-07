I Carabinieri indagano sull' accaduto

Advertising

Lasiciliaweb : Scappa a piedi ferito e percorre 400 metri: salvo Gela. Nuovo sopralluogo dei carabinieri che indagano sul tentato… - 60019 : Banda di malviventi messa in fuga dall'allarme, ma non sono scappati a mani vuote. Indagano i Carabinieri - Nebrodinotizie : Sulla dinamica indagano i carabinieri - radioalfa : Donna muore cadendo dalle scale a Brienza, sarebbe stata spinta. Indagano i carabinieri - Telesardegna : Tentato omicidio a Jerzu. Indagano i carabinieri [IL SERVIZIO] -

Ultime Notizie dalla rete : Carabinieri indagano

Il Cittadino di Monza e Brianza

Caltagirone: Accoltellamento in strada alle prime luci dell'alba,. Alle 5.30 di stamani i sanitari del 118 hanno soccorso, nel popoloso quartiere di San Pietro a pochi passi dall'omonima parrocchia, un uomo sulla quarantina con una ferita da ...Al momento dunque sono in corso le indagini deiper risalire all'identità del conducente. Ovviamente al momento non si conoscono né la dinamica dell'incidente né le cause, ma neanche il ...massa; cronaca; L’obiettivo della coop? «Monetizzare assunzioni» Nella foto a sinistra un momento della prima udienza sul caso Serinper a Massa; nella foto a destra da sinistr ...A bordo di una mietitrebbia investe e uccide 2 donne, identificato il guidatore. San Donato Milanese - Una delle due ragazze aveva chiamato i soccorsi venerdì spiegando di essere ferita, ma i contatti ...