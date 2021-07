I am Jesus Christ: video in Unreal Engine 5 mostra Lumen, la nuova tecnologia – Notizia – PCVideogiochi per PC e console | Multiplayer.it (Di domenica 4 luglio 2021) Un nuovo video in Unreal Engine 5 dedicato a I am Jesus Christ ci mostra Lumen, la nuova tecnologia di Epic Games.. Lo sviluppatore SimulaM ha pubblicato tramite il proprio canale YouTube un nuovo video dedicato a I am Jesus Christ. SimulaM ha recentemente deciso di passare da Unity ad Unreal Engine 5. Ora, quindi, ci mostra il gioco con la tecnologia Lumen, ovvero la soluzione per l’illuminazione globale ... Leggi su helpmetech (Di domenica 4 luglio 2021) Un nuovoin5 dedicato a I amci, ladi Epic Games.. Lo sviluppatore SimulaM ha pubblicato tramite il proprio canale YouTube un nuovodedicato a I am. SimulaM ha recentemente deciso di passare da Unity ad5. Ora, quindi, ciil gioco con la, ovvero la soluzione per l’illuminazione globale ...

Quarant'anni di "Jesus Christ Superstar" Today I am Jesus Christ: video in Unreal Engine 5 mostra Lumen, la nuova tecnologia Un nuovo video in Unreal Engine 5 dedicato a I am Jesus Christ ci mostra Lumen, la nuova tecnologia di Epic Games.. Lo sviluppatore SimulaM ha pubblicato tramite il proprio canale YouTube un nuovo ...

I Am Jesus Christ su Unreal Engine 5: in cerca della luce divina coi test su Lumen Gli autori di SimulAm stanno conducendo dei test su Unreal Engine 5 per 'cercare la luce divina' utilizzando Lumen nel progetto di I Am Jesus Christ ...

