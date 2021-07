Domenica 4 Luglio in FVG rilevati 9 nuovi contagi (Di domenica 4 luglio 2021) Oggi in Friuli Venezia Giulia su 1.473 tamponi molecolari sono stati rilevati 9 nuovi contagi – di cui 4 riguardanti migranti-richiedenti asilo nell’area dell’ex provincia di Trieste – con una percentuale di positività dello 0,61%. Per il 66% si tratta di persone al di sotto dei 29 anni. Sono inoltre 506 i test rapidi antigenici eseguiti, dai quali non sono stati rilevati casi. Oggi non si registrano decessi e non risultano esserci persone ricoverate nelle terapie intensive, mentre i pazienti in altri reparti scendono a 6. I decessi complessivamente ammontano a 3.789, con la seguente suddivisione territoriale: ... Leggi su udine20 (Di domenica 4 luglio 2021) Oggi in Friuli Venezia Giulia su 1.473 tamponi molecolari sono stati– di cui 4 riguardanti migranti-richiedenti asilo nell’area dell’ex provincia di Trieste – con una percentuale di positività dello 0,61%. Per il 66% si tratta di persone al di sotto dei 29 anni. Sono inoltre 506 i test rapidi antigenici eseguiti, dai quali non sono staticasi. Oggi non si registrano decessi e non risultano esserci persone ricoverate nelle terapie intensive, mentre i pazienti in altri reparti scendono a 6. I decessi complessivamente ammontano a 3.789, con la seguente suddivisione territoriale: ...

