Diego Armando Maradona allenerà a Napoli | la storia continua

Il figlio napoletano del più grande calciatore di sempre, scomparso il 25 novembre scorso, è pronto per cominciare una nuova avventura da allenatore.: un connubio perfetto tra l'eroismo e il romanticismo, lo sport ed il sentimento, tra un uomo ed una città.

Nuova avventura perMaradona Jr . Il figlio napoletano del Pibe de Oro, scomparso lo scorso 25 novembre, sarà in panchina il prossimo anno e guiderà il Napoli United , nel campionato di Eccellenza campana. "...Maradona junior è il nuovo allenatore del Napoli United Ultimissime notizie calcio -Maradona jr è il nuovo tecnico del Napoli United, club che milita in eccellenza e nato ...Inaugura domani al Centro Commerciale Jambo1, di Trentola Ducenta, alla presenza del ministro degli Interni Lamorgese ...Diego Armando Maradona Junior è ufficialmente il nuovo allenatore del Napoli United (già Afro-Napoli), squadra di calcio multietnica nata a Napoli nel 2009 per la promozione dell'integrazione sociale ...