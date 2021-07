Covid, dall’Inghilterra: studenti usano succhi di frutta per ingannare i test rapidi e risultare positivi (Di domenica 4 luglio 2021) L'ultima "bravata" per saltare la scuola. La novità, in tempo di Covid, arriva dall'Inghilterra. Per saltare il giorno dell'interrogazione o un compito in classe alcuni giovani studenti, così come segnala Fanpage, si sono resi molto intraprendenti. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di domenica 4 luglio 2021) L'ultima "bravata" per saltare la scuola. La novità, in tempo di, arriva dall'Inghilterra. Per saltare il giorno dell'interrogazione o un compito in classe alcuni giovani, così come segnala Fanpage, si sono resi molto intraprendenti. L'articolo .

