Cosa dicono le stelle: Oroscopo di Lunedi 5 Luglio 2021 (Di lunedì 5 luglio 2021) Bilancia Venere sarà in ottimo aspetto e porterà delle emozioni speciali per voi già a partire da questo lunedì. Sagittario dopo un periodo per niente facile per il lavoro, Mercurio inizierà a portare un po’ di recupero. Acquario attenzione a questo giorno di inizio mese perché Venere sarà in posizione sfavorevole, in opposizione con Marte. Leggi su periodicodaily (Di lunedì 5 luglio 2021) Bilancia Venere sarà in ottimo aspetto e porterà delle emozioni speciali per voi già a partire da questo lunedì. Sagittario dopo un periodo per niente facile per il lavoro, Mercurio inizierà a portare un po’ di recupero. Acquario attenzione a questo giorno di inizio mese perché Venere sarà in posizione sfavorevole, in opposizione con Marte.

