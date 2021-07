Cessione Salernitana: rimangono i dubbi dopo l’invio della documentazione, si decide il 7 luglio (Di domenica 4 luglio 2021) rimangono i dubbi dopo l’invio della documentazione per la Cessione della Salernitana: il Consiglio Federale deciderà il 7 luglio La documentazione e? stata depositata in Federcalcio alle 18,53 di ieri, poco piu? di un’ora prima del termine fissato. Si tratta del nuovo piano di trust messo a punto dalla Salernitana, con le modifiche richieste della Figc per evitare che si configuri in Serie A una doppia proprieta?, vietata dalle Norme Federali, da parte ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 4 luglio 2021)per la: il Consiglio Federalerà il 7Lae? stata depositata in Federcalcio alle 18,53 di ieri, poco piu? di un’ora prima del termine fissato. Si tratta del nuovo piano di trust messo a punto dalla, con le modifiche richiesteFigc per evitare che si configuri in Serie A una doppia proprieta?, vietata dalle Norme Federali, da parte ...

Advertising

CarmenSignoril2 : RT @stillers1971: @DonatoEuropa @OfficialUSS1919 Non amo la Salernitana ma non accetto assolutamente queste pagliacciate da parte di Lotito… - infoitsport : Cessione Salernitana: inviata alla Figc la nuova proposta granata di Trust, il 7 luglio verrà presa una decisione - pino_nostro : RT @stillers1971: @DonatoEuropa @OfficialUSS1919 Non amo la Salernitana ma non accetto assolutamente queste pagliacciate da parte di Lotito… - stillers1971 : @DonatoEuropa @OfficialUSS1919 Non amo la Salernitana ma non accetto assolutamente queste pagliacciate da parte di… - infoitsport : Cessione Salernitana, Gravina (Figc): 'Convinti si arriverà ad una soluzione, ma..' -