Bimba tedesca derisa dai sostenitori dell'Inghilterra: tifoso raccoglie 37mila euro per lei, ma la piccola non si trova (Di domenica 4 luglio 2021) Una bambina tedesca è stata ripresa dalle telecamere mentre piangeva tra le braccia del papà per la sconfitta della Germania contro l' Inghilterra durante la partita degli europei del 29 giugno. Nel ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 4 luglio 2021) Una bambinaè stata ripresa dalle telecamere mentre piangeva tra le braccia del papà per la sconfittaa Germania contro l'durante la partita deglipei del 29 giugno. Nel ...

juancar80 : RT @80AirasoR80: Onestamente per gli insulti schifosi che avete rivolto a quella bimba tedesca nei giorni scorsi,vi auguro davvero che stas… - CloudyKant : RT @80AirasoR80: Onestamente per gli insulti schifosi che avete rivolto a quella bimba tedesca nei giorni scorsi,vi auguro davvero che stas… - _ChiaTom_ : @millycam Ah possono sicuramente peggiorare. I perculi alla bimba tedesca erano niente. Io penso non meritino nemme… - CarriaggioM : RT @80AirasoR80: Onestamente per gli insulti schifosi che avete rivolto a quella bimba tedesca nei giorni scorsi,vi auguro davvero che stas… - 80AirasoR80 : Onestamente per gli insulti schifosi che avete rivolto a quella bimba tedesca nei giorni scorsi,vi auguro davvero c… -