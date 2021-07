Ufficiale, Gianluca Rocchi nuovo designatore di Serie A e B (Di sabato 3 luglio 2021) Il presidente dell’Aia Alfredo Trentalange ha ufficializzato Gianluca Rocchi come nuovo responsabile della Commissione Arbitri Nazionale (CAN). “Pensiamo che Rocchi sia il nuovo – spiega il numero uno dell’Associazione italiana arbitri in conferenza stampa nella sede romanda della Figc – Io sono il nuovo, sono l’esperienza che fa strada al nuovo. Dobbiamo costruire la squadra arbitrale migliore al mondo senza narcisismi, senza protagonismi, senza pensare di essere perfetti. Vogliamo provare a migliorare questo sistema”. Al fianco di Rocchi anche Elenito Di ... Leggi su sportface (Di sabato 3 luglio 2021) Il presidente dell’Aia Alfredo Trentalange ha ufficializzatocomeresponsabile della Commissione Arbitri Nazionale (CAN). “Pensiamo chesia il– spiega il numero uno dell’Associazione italiana arbitri in conferenza stampa nella sede romanda della Figc – Io sono il, sono l’esperienza che fa strada al. Dobbiamo costruire la squadra arbitrale migliore al mondo senza narcisismi, senza protagonismi, senza pensare di essere perfetti. Vogliamo provare a migliorare questo sistema”. Al fianco dianche Elenito Di ...

