Ucraina | soldatesse costrette a marciare con i tacchi | bufera sulla parata sessista dell’esercito

soldatesse che marciano in tuta mimetica, indossando un paio di tacchi alti neri al posto dei tradizionali stivali mentre si esercitano per una parata militare: immagini ufficiali alquanto bizzarre diffuse dal ministero della Difesa di Kiev e che hanno alzato una bufera di polemiche per la scelta inopportuna e sessista. «Oggi, per la prima volta, l'addestramento si svolge con scarpe con il tacco», ha scritto sul sito del ministero la cadetta Ivanna Medvid. «È leggermente più difficile rispetto agli scarponi dell'esercito, ma ci stiamo provando». Scelta «umiliante» e «dannosa»

