Trecento operatori sanitari ricorrono al Tar | no all’obbligo vaccinale

(Di sabato 3 luglio 2021) Di Bergamo, Brescia, Cremona e Mantova: 300e medici hanno presentato ricorso al Tar di Brescia chiedendo l’annullamento dell’obbligo. L’udienza è prevista per il 14 luglio. “Non è una battaglia no vax, ma una battaglia democratica. Qui si obbliga una persona a correre un rischio altrimenti gli viene impedito di svolgere la professione” spiega l’avvocato Daniele Granara che ha presentato il ricorso contro AST Bergamo, ATS Brescia, ATS Val Padana e ATS Montagna. In Italia glisono obbligati per legge a vaccinarsi, pena la sospensione dall’incarico. La ...

sanitari e medici di Brescia, Cremona, Bergamo e Mantova hanno presentato ricorso al Tar di Brescia contro l'obbligo vaccinaleIncredibile che si tratti di persone che per lavoro (e si spera per vocazione) devono aiutare i malati e i più indifesi. Sono circaglisanitari e medici di Cremona, Brescia, Bergamo e Mantova, che hanno fatto ricorso al Tar di Brescia per chiedere l'annullamento dell'obbligo vaccinale. L'udienza si terrà il 14 ..."Obbligo vaccinale, no grazie". Intemerata no vax? No, stavolta a condurre una "battaglia" contro l'obbligo vaccinale sono alcuni operatori del settore sanità. Circa trecento, fra medici e altri profe ...L'udienza si terrà il 14 luglio prossimo a Brescia. "Non è una battaglia no vax, ma una battaglia democratica. Qui si obbliga una persona a correre un rischio" ...