Superstar di Bollywood Aamir Khan annuncia il suo divorzio

Ladel cinema indiano Aamir Khan, uno degli attori più noti di, e sua moglie, la regista Kiran Rao, hanno annunciato la loro separazione sabato dopo 15 anni di matrimonio. La famosa ...Già solo negli ultimi anni, il regno diha visto espandere la propria popolarità e influenza in modo esponenziale in tutto il mondo. L'interesse per il cinema indiano e le sueha ...La superstar del cinema indiano Aamir Khan, uno degli attori più noti di Bollywood, e sua moglie, la regista Kiran Rao, hanno annunciato la loro separazione sabato dopo 15 anni di matrimonio. (ANSA) ...Nella giornata di ieri la WWE ha rilasciato diverse Superstar, tra cui Singh Brothers e questo ha scatenato un serie di commenti. Un fan ha commentato una foto di Mustafa Ali dicendo: “Grazie a Dio si ...