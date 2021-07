Salerno | Concita e la triste fine di La7

Leggi su nicolaporro

(Di sabato 3 luglio 2021) Ma che gli ha fatto Urbano Cairo al suo direttore di rete Andrea? Solo una mente profondamente geniale, o profondamente perversa, poteva concepire un intento così sulfureo: trasformare La7 da Zoro a Zero. Ma come si fa a far fuori Luca Telese per tirar dentro Concitina de Gregorio? Lasciamo perdere David Parenzo, lui è apparente, fuori dal cafarnao della Zanzara, dove fa da ronzio in bassa frequenza, non trova cane che gli abbai, fa tappezzeria, serve a risparmiare qualcosa sull’arredo, è di quelli che ti basta guardarlo torvo e sparisce. “Porta rispetto” gli ringhiae lui sorride, abbassa gli occhi e pensa a sé, alla insostenibile ...