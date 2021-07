Puglia | turismo | si prospetta un incremento del 47 | 5 per cento di arrivi di stranieri rispetto all’anno scorso Oltre dieci milioni di presenze stimate

(Di sabato 3 luglio 2021) Di seguito un comunicato diffuso da Coldiretti: Con un balzo del 47,5%alloanno, sono 1,9gliprevisti e 10,6leinanche grazie al via libera del green pass Ue, con le masserie rurali, il mare cristallino, le 17 bandiere blu e i borghi tra i più belli d’Italia a rendere launa delle mete più gettonate d’Italia. E’ quanto emerge da un’analisi di Coldiretti, sulla base dei dati di Demoskopika in collaborazione con ...

Advertising

BortoneMauro : Boom di turisti stranieri in Puglia, +47,5% di prenotazioni: attesi 2milioni di visitatori con il green pass -

Ultime Notizie dalla rete : Puglia turismo

...- inseriti tra i più belli d'Italia - sono stati turisti provenienti principalmente dalla(... Castelmezzano e Pietrapertosa sono diventati, nel tempo, meta diculturale, di relax, di ...Sull'argomento si è espresso anche il presidente della Regione, Michele Emiliano , secondo ... Eravamo consapevoli che non sarebbe stato ill'innesco della seconda ondata, e non è stato ...La Giunta regionale pugliese ha approvato oggi il Rendiconto dell’esercizio finanziario 2020. “Politiche di bilancio solide e affidabili, conti in equilibrio e un livello di indebitamento che è il più ...A piedi lungo i sentieri tra le bellezze storiche, naturalistiche e, soprattutto vitivinicole, per scoprire i luoghi più belli della Puglia. Arriva in estate, la terza edizione Tra le torri del Primit ...