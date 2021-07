Paola Di Benedetto: promuove hit del suo ex (Di sabato 3 luglio 2021) Nonostante la rottura, tra Paola Di Benedetto e Federico Rossi i rapporti sarebbero rimasti buoni. A confermarlo non solo le parole di entrambi ma anche il fatto che oggi Paola ha sostenuto nelle sue stories il successo della nuova hit dell’ex. Paola Di Benedetto e Federico Rossi hanno recentemente confermato la fine della loro relazione. Da alcune recenti dichiarazioni è stato anche confermato che i due sarebbero rimasti Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di sabato 3 luglio 2021) Nonostante la rottura, traDie Federico Rossi i rapporti sarebbero rimasti buoni. A confermarlo non solo le parole di entrambi ma anche il fatto che oggiha sostenuto nelle sue stories il successo della nuova hit dell’ex.Die Federico Rossi hanno recentemente confermato la fine della loro relazione. Da alcune recenti dichiarazioni è stato anche confermato che i due sarebbero rimasti Articolo completo: dal blog SoloDonna

