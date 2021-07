Mourinho: “Entusiasta di questo progetto. Mi aspetto dei regali dalla proprietà” (Di sabato 3 luglio 2021) José Mourinho, allenatore della Roma, ha rilasciato la sua prima intervista da tecnico dei giallorossi. Ecco le parole dello Special One al canale ufficiale del club. “Sono Entusiasta dal primo giorno, sono sincero. Quando ho incontrato la proprietà con Tiago Pinto ho avuto delle sensazioni molto positive e significa molto per me. Il mio entusiasmo, ovviamente, si basa sulle conversazioni che abbiamo avuto, sulle idee che ci siamo scambiati, ma anche su qualcosa a cui io do molto valore: le sensazioni umane, l’empatia. Sin dal primo giorno, ho avuto voglia che arrivasse il vero primo giorno, cioè quello in cui sarei venuto a Roma. Spero ... Leggi su alfredopedulla (Di sabato 3 luglio 2021) José, allenatore della Roma, ha rilasciato la sua prima intervista da tecnico dei giallorossi. Ecco le parole dello Special One al canale ufficiale del club. “Sonodal primo giorno, sono sincero. Quando ho incontrato lacon Tiago Pinto ho avuto delle sensazioni molto positive e significa molto per me. Il mio entusiasmo, ovviamente, si basa sulle conversazioni che abbiamo avuto, sulle idee che ci siamo scambiati, ma anche su qualcosa a cui io do molto valore: le sensazioni umane, l’empatia. Sin dal primo giorno, ho avuto voglia che arrivasse il vero primo giorno, cioè quello in cui sarei venuto a Roma. Spero ...

