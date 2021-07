Letta contro Salvini: 'Sostenere Orban e Draghi è come tifare insieme Inter e Milan' (Di sabato 3 luglio 2021) Enrico Letta, segretario del Pd, è tornato a criticare la decisione di Matteo Salvini e Giorgia Meloni di sottoscrivere la Carta dei valori promossa dai premier ungherese, Viktor Orbán, e polacco, ... Leggi su globalist (Di sabato 3 luglio 2021) Enrico, segretario del Pd, è tornato a criticare la decisione di Matteoe Giorgia Meloni di sottoscrivere la Carta dei valori promossa dai premier ungherese, Viktor Orbán, e polacco, ...

Advertising

matteosalvinimi : Ancora la sinistra contro gli Azzurri, ma basta! Lasciateli giocare (e speriamo vincere) in pace, che Letta e Sala… - Mariano_Amelio : @Agenzia_Ansa #Letta si conferma il peggior politico leader del peggior partito, il #PD 'sostegno a #Draghi' 'unit… - Lanf040264 : #Letta contro #Salvini e #Meloni: 'Sono in #Europa con i #sovranisti #Orban e #Morawiecki, gli unici 2 che che hann… - alice7hikaru : RT @Peppe24245235: In Italia con #Draghi (che vuole al Colle), in Ue i patti con #Orban La doppia linea di Salvini. Letta: “Non si possono… - Agenzia_Ansa : L'appello del segretario del Pd Enrico Letta: 'La sinistra sia unita contro i sovranisti, sostegno a Draghi, per vi… -