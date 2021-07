Incidenti montagna: bloccati su Cervino a 4.400 metri, in salvo (Di sabato 3 luglio 2021) Sono stati recuperati nella notte i due alpinisti stranieri bloccati sulla via normale italiana al Cervino, a una quota di circa 4.400 metri. Sul posto sono intervenuti in elicottero i soccorritori ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 3 luglio 2021) Sono stati recuperati nella notte i due alpinisti stranierisulla via normale italiana al, a una quota di circa 4.400. Sul posto sono intervenuti in elicottero i soccorritori ...

- TViweb : Post Edited: VENETO – Ancora incidenti in montagna: 64enne cade con la mountain bike - TViweb : New post: LEGGI LA NOTIZIA! VENETO – Ancora incidenti in montagna: 64enen cade con la m

Ultime Notizie dalla rete : Incidenti montagna Incidenti montagna: bloccati su Cervino a 4.400 metri, in salvo Sono stati recuperati nella notte i due alpinisti stranieri bloccati sulla via normale italiana al Cervino, a una quota di circa 4.400 metri. Sul posto sono intervenuti in elicottero i soccorritori ...

'Love is in the air', le anticipazioni: fuggi con me, Eda, e ricominciamo ... dunque, Serkan andrà al suo chalet di montagna: lì, lontano da tutti, potranno spiegarsi e progettare un nuovo futuro insieme. La fuga, però, sarà funestata da alcuni fastidiosi e ridicoli incidenti.

