Incendi e caldo record in Canada, situazione difficile (Di sabato 3 luglio 2021) L'ondata di caldo record in corso in Canada continua a generare danni. La situazione nel paese nordamericano è resa particolarmente problematica per effetto delle decine di Incendi che, in questa fase, stanno interessando la zona della regione British Columbia. L'elenco dei roghi attualmente in atto è in continuo aggiornamento, al punto che diverse fonti arrivano a comunicare dati che non sono sempre uguali nelle stime. caldo record in Canada: decine di roghi Accade così che in qualche caso si parli di 130 Incendi in atto, in altri ... Leggi su ultimora.news (Di sabato 3 luglio 2021) L'ondata diin corso incontinua a generare danni. Lanel paese nordamericano è resa particolarmente problematica per effetto delle decine diche, in questa fase, stanno interessando la zona della regione British Columbia. L'elenco dei roghi attualmente in atto è in continuo aggiornamento, al punto che diverse fonti arrivano a comunicare dati che non sono sempre uguali nelle stime.in: decine di roghi Accade così che in qualche caso si parli di 130in atto, in altri ...

