Il virologo Pregliasco sulla variante delta | ' Mi aspetto più casi ma pochi quelli gravi'

Advertising

Rinaldi_euro : Stasera Italia, 'solo fregnacce'. Vaccini e variante Delta, il virologo Pregliasco sbotta: colpito e affondato - Il… - globalistIT : - RadiantCatalyst : RT @ierogamos: Il mondo alla rovescia: Rinaldi parla come un virologo, pregliasco come un politico... La domanda è, perché anche merdaset c… - ElysabettaM66 : RT @globalistIT: Ecco quali sono i rischi #Pregliasco #europei #olimpiadi - globalistIT : Ecco quali sono i rischi #Pregliasco #europei #olimpiadi -

Ultime Notizie dalla rete : virologo Pregliasco

Così ildell'Università di Milano, Dipartimento di Scienze Biomediche per la Salute e direttore Sanitario dell'Irccs Galeazzi di Milano, Fabrizioin merito alla variante Delta ...Fabrizio, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni a LA7: 'I vaccinati che si infettano non sviluppano malattia grave. Vediamo una differenza tra GB e Russia'.Il direttore Sanitario dell'Irccs Galeazzi di Milano: "Vedo la differenza sulle due modalità con cui la variante Delta si sta facendo vedere, in Inghilterra e in Russia, dove non si è vaccinato" ...(ANSA) - ROMA, 03 LUG - "Mi aspetto un incremento di casi ma non un 'costo' di sofferenze elevato, rimarrà bassa la quota di casi gravi". Così all'ANSA il virologo dell'Universita' di Milano, Dipartim ...