Ghost of Tsushima Director's Cut annunciato ufficialmente (Di sabato 3 luglio 2021) Sony e Sucker Punch annunciano Ghost of Tsushima Director's Cut per PS4 e PS5, dopo i rumors che circolavano da giorni sulla rete. Ghost of Tsushima Director's Cut: Contenuti, Trailer e prezzi La nuova edizione del gioco uscirà il 20 Agosto 2021 su PS4 e PS5 e includerà sia il gioco base che i contenuti rilasciati nel tempo e molti altri inediti. Potrete esplorare l'isola di Iki con nuovi ambienti, personaggi, armature, personalizzazioni, minigiochi, tecniche, nemici, trofei e naturalmente una trama inedita. Se deciderete di giocarlo su PS5 potrete beneficiare di quanto ...

