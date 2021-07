“C’è ancora tanto posto a Piazzale Loreto”: orrore contro la Meloni e il consigliere di FdI a testa in giù (Di sabato 3 luglio 2021) “C’è ancora tanto posto a Piazzale Loreto”. ancora messaggi di odio per Giorgia Meloni, appesa a testa in giù. La foto postata dalla leader di FdI su Fb è un orrore, un cazzotto allo stomaco, ripugnante. Con la didascalia che incita all’abominevole gesto. “La scorsa notte, in Barriera di Milano a Torino, sono apparsi questi manifesti raffiguranti me e l’assessore regionale di Fratelli d’Italia Maurizio Marrone“, scrive la Meloni pubblicando il post partorito da qualche mente “democratica”. “Siamo appesi a ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 3 luglio 2021) “C’è”.messaggi di odio per Giorgia, appesa ain giù. La foto postata dalla leader di FdI su Fb è un, un cazzotto allo stomaco, ripugnante. Con la didascalia che incita all’abominevole gesto. “La scorsa notte, in Barriera di Milano a Torino, sono apparsi questi manifesti raffiguranti me e l’assessore regionale di Fratelli d’Italia Maurizio Marrone“, scrive lapubblicando il post partorito da qualche mente “democratica”. “Siamo appesi a ...

