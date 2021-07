(Di venerdì 2 luglio 2021)DEL 2 LUGLIOORE 17:20 FEDERICO DI LERNIA BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA. APRIAMO CON LA A1NAPOLI DOVE E’ PRESENTE TRAFFICO INTENSO DAL NODO A1 A24 E VALMONTONE IN DIREZIONE NAPOLI SUL RACCORDO ANULARE CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LAFIUMICINO E LA DIRAMAZIONESUD CODE ANCHE IN CARREGGIATA INTERNA. TRA CASSIA BIS E SALARIA, TRA BUFALOTTA E IL NODO CON LA A24TERAMO E PIU AVANTI TRA DRAMAZIONESUD E PONTINA CI SPOSTIAMO SUL ...

Advertising

romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 02-07-2021 ore 17:15' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 02-07-2021 ore 16:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 02-07-2021 ore 15:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 02-07-2021 ore 12:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - MagiFausto : Ci volevano gli americani per decidere che lo stadio della Roma era da costruire nell'area ex SDO di proprietà comu… -

Ultime Notizie dalla rete : Viabilità Roma

RomaDailyNews

DEL 2 LUGLIO 2021 ORE 15:20 FEDERICO DI LERNIA BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL'ASCOLTO ... APRIAMO CON IL RACCORDO ANULARE CODE PER INCIDENTE IN CARREGGIATA ESTERNA tra laFIUMICINO E ..."La situazione dei rifiuti, come in tutta, è insostenibile. Con l'aggravante che in periferia ... !Un'altra grande questione è la: siamo imprigionati nel nostro quartiere perché esiste ...