Variante delta Italia, restrizioni e lockdown? Oggi prevale il 'no' (Di venerdì 2 luglio 2021) La Variante delta in Italia preoccupa, ma ad Oggi la fiducia nei vaccini sembra prevalere sul timore di nuove restrizioni o lockdown a ottobre. Anche se in Campania resta l'obbligo di mascherina all'... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 2 luglio 2021) Lainpreoccupa, ma adla fiducia nei vaccini sembrare sul timore di nuovea ottobre. Anche se in Campania resta l'obbligo di mascherina all'...

Advertising

pietroraffa : ??+ Vaccini: Ema, con due dosi protetti contro variante Delta ++ - Adnkronos : Variante #Delta, l’ipotesi di Bassetti: 'Se nuova ondata, lockdown solo per non vaccinati'. #Covid. - Agenzia_Ansa : 'Con due dosi di vaccino si è protetti contro la variante Delta', lo sostiene l'Agenzia europea del farmaco. Avanti… - CiccioniSe : RT @GiovaQuez: Il vaccino Johnson & Johnson 'ha generato un'attività forte e persistente contro la variante Delta'. Lo rende noto la stessa… - nickluck81 : @nunesiste @graziellacesari @sole24ore Hai sicuramente ragione, così come hai ragione sul fatto che il vaccino aume… -