Uomini e Donne, coppia del Trono Over rimanda le nozze (Di venerdì 2 luglio 2021) Trono Over: una coppia rimanda le nozze I fan di Uomini e Donne certamente ricorderanno la coppia nata nel dating show formata da Luisa Monti e Salvio Calabretta. Poco più di un mese fa l’ex dama e l’ex cavaliere sono stati ospiti in trasmissione e hanno annunciato le nozze. Il matrimonio, però, al momento è L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di venerdì 2 luglio 2021): unaleI fan dicertamente ricorderanno lanata nel dating show formata da Luisa Monti e Salvio Calabretta. Poco più di un mese fa l’ex dama e l’ex cavaliere sono stati ospiti in trasmissione e hanno annunciato le. Il matrimonio, però, al momento è L'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

MinisteroDifesa : Con il rientro dell'ultimo militare, si conclude la missione italiana in #Afghanistan. In questi 20 anni oltre 50mi… - ShooterHatesYou : Diciamo che è una grande settimana per la narrazione dei meravigliosi uomini e donne di buona volontà che vegliano… - rubio_chef : Se donne e uomini della polizia lavorano in condizioni difficili non è colpa dei detenuti ma colpa vostra, se il si… - StalinZio : @AlbertoCancian1 @Desmondo90 @Amos8125 @Stalingrad1994 @deidesk @LeonardoCaciopp Corretto. Si è calcolato (dalla no… - Novella_2000 : Nozze rimandate per una coppia del trono over, lei ha scoperto di avere un tumore -