Tour de France 2021 | Mathieu van der Poel | “Penso di essere un po’ troppo pesante per poter andare forte in montagna | ma voglio difendere la maglia gialla”

(Di venerdì 2 luglio 2021)van derè l’attore principale di questa prima settimana delde. Il fuoriclasse neerlandese, perla sua, è andato in fuga, oggi, insieme ad altri ventinove corridori, nella lunghissima Vierzon-Le Creusot di 249 chilometri, settima frazione di quest’edizione della Grande Boucle. Van dernon è riuscito a vincere la tappa, d’altronde era difficile controllare tutti i fuggitivi, ma insieme all’eterno rivale Wout Van Aert ha dato spettacolo. I due crossisti nel finale di tappa hanno ...

Advertising

fattoquotidiano : Tour de France, rintracciata e arrestata la spettatrice che ha provocato una maxi-caduta per esporre un cartello - ilpost : La spettatrice che sabato aveva provocato la caduta di diversi corridori al Tour de France è stata arrestata - Corriere : Tour de France, una tifosa si sporge con un cartello e fa cadere rovinosamente metà del... - Piergiulio58 : Tour de France rivoluzionato: vince Mohoric, Pogacar perde 3’ e Roglic salta. Nibali rientra in classifica-… - Bertottifulvia2 : RT @RaiSport: ????? #AndreaDeLuca presenta la quarta tappa del #TourDeFrance da #Redon a #Fougères Vai allo Speciale ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Tour France

Le Creusot, 2 luglio 2021 - Non ci sono ancora le Alpi ma la classifica generale è già stravolta: la tappa 7 delde2021 , anche grazie a una sorta di 'fuga bidone', è ricca di colpi di scena. Si comincia dal successo dello sloveno Matej Mohoric che fa da contraltare alla crisi del connazionale ...2021, da Brest a Parigi 3.414 km: 3 gli arrivi in salita Van Der Poel, Van Aert e Nibali hanno promosso e avviato una fuga clamorosa per il distacco raggiunto rispetto al gruppo ma soprattutto ...Vincenzo Nibali si è reso protagonista di una prestazione stellare durante la settima tappa del Tour de France 2021. Lo Squalo ha infatti attaccato quando mancavano addirittura 220 km al traguardo, ...(ANSA) – ROMA, 02 LUG – Lo sloveno Matej Mohoric (Bahrain Victorious) ha vinto la settima tappa del Tour de France 2021, la Vierzon-Le Creusot, che con i suoi 249 è la più lunga di questa edizione del ...