Tiro a volo | Coppa del Mondo Osijek 2021 | Mauro De Filippis e Jessica Rossi in finale nel trap misto!

Si sono appena concluse ad Osijek, in Croazia, per la tappa della Coppa del Mondo di Tiro a volo 2021, le qualificazioni del trap misto, che vedrà protagonisti nella sfida che varrà il primo posto Mauro De Filippis e Jessica Rossi, mentre sono stati eliminati Massimo Fabbrizi e Silvana Stanco. A sfidarsi per il primo posto saranno Russia 1 di Daria Semianova ed Alexey Alipov, prima con 145/150, ed Italia 1 di Jessica Rossi e Mauro De Filippis.

