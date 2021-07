Spagna, Unai Simon: “Vittoria meritata, vogliamo vincere l’Europeo” (Di venerdì 2 luglio 2021) “Abbiamo meritato. Bisogna correggere gli errori ma anche resettare il resto perchè ora ci aspetterà un avversario molto difficile, che sia Belgio o Italia”. Queste le parole del portiere della Nazionale spagnola Unai Simon, protagonista nella serie di rigori contro la Svizzera che ha portato le Furie Rosse a conquistare il pass per la semifinale. “Bisogna avere la mentalità di pensare che ogni partita è diversa e questo vale anche per le semifinali, scendere in campo pensando solo a vincere perchè vogliamo vincere questo Europeo. Il premio di miglior in campo a me? Lo avrei dato a Sommer“ ha ... Leggi su sportface (Di venerdì 2 luglio 2021) “Abbiamo meritato. Bisogna correggere gli errori ma anche resettare il resto perchè ora ci aspetterà un avversario molto difficile, che sia Belgio o Italia”. Queste le parole del portiere della Nazionale spagnola, protagonista nella serie di rigori contro la Svizzera che ha portato le Furie Rosse a conquistare il pass per la semifinale. “Bisogna avere la mentalità di pensare che ogni partita è diversa e questo vale anche per le semifinali, scendere in campo pensando solo aperchèquesto Europeo. Il premio di miglior in campo a me? Lo avrei dato a Sommer“ ha ...

