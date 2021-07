Sossio Aruta e Ursula Bennardo, triste rivelazione: è crisi (Di venerdì 2 luglio 2021) Sossio Aruta e Ursula Bennardo hanno fatto una triste confessione. La coppia starebbe attraversando una vera e propria crisi. Sono la coppia più amata dal pubblico di Uomini e Donne e sapere che non stanno attraversando un bel periodo fa male a tutti. A parlare di questo periodo opaco sono gli stessi Sossio Aruta e L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di venerdì 2 luglio 2021)hanno fatto unaconfessione. La coppia starebbe attraversando una vera e propria. Sono la coppia più amata dal pubblico di Uomini e Donne e sapere che non stanno attraversando un bel periodo fa male a tutti. A parlare di questo periodo opaco sono gli stessie L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

MiuccioPrado : È interessante questo fenomeno per cui, per tirare la quotidiana frecciata a Conte (che ieri non aveva tennis) lo s… - ReTwitStorm_ita : “Ho 3 #Figli di #Mantenere”. #Sossio #Aruta, #Momento nero per l’ex #Cavaliere #Rimasto senza lavoro. “Costretto a… - infoitcultura : Temptation Island, Sossio Aruta rivela: 'Alcuni hanno un copione' - infoitcultura : Uomini e donne, Sossio Aruta si sbottona: 'Un copione personale? Vi spiego come funzionano i reality show' - PasqualeMarro : #SossioAruta ci va giù pesante: “È tutta una…” -