Pier Silvio Berlusconi su Alessia Marcuzzi | “Anche una questione di soldi”

(Di venerdì 2 luglio 2021) Dopo l’annunciato addio a Mediaset via social diche ha allertato l’opinione pubblica intenta a comprendere le reali ragioni della scelta drastica della conduttrice arrivano le dichiarazioni diamministratore delegato dell’azienda. Il dirigente ha approvato una cambio di palinsesto radicale per la prossima stagione, sottoponendo Canale 5 male su Quotidianpost.

Berlusconi, rammaricandosi dei due anni persi nel contenzioso con Vivendi. L'obiettivo è chiaro: crescere dimensionalmente per aumentare i ricavi e creare sinergie ed efficienze. ...'Io Alessia la adoro. È lei che ci ha lasciati'. Lo ha ribadito due volte,Berlusconi , in apertura della presentazione dei palinsesti autunnali di Mediaset . 'È un'ottima conduttrice - ha detto ieri l'ad e vicepresidente dell'azienda, che a settembre trasferirà ...Alessia Marcuzzi ha detto no a Mediaset anche per una questione di soldi, a rivelarlo lo stesso Pier Silvio Berlusconi ...Nella giornata di ieri Pier Silvio Berlusconi, con i direttori della rete, hanno annunciato i nuovi palinsesti della stagione 2021-2022 di Canale 5, Rete 4 e Italia 1.