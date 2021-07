Mr Wrong cancellata dal pomeriggio di Canale 5, ecco la nuova collocazione e la soap che la sostituisce (Di venerdì 2 luglio 2021) Niente da fare per soap opera con Can Yaman e Ozge Gurel che viene sostituita da una nuova serie tv a causa del calo ponderale di ascolti. Mr Wrong infatti perde l’attuale collocazione, ma potrà essere seguita il lunedì in prima serata su Canale 5, mentre al suo posto andrà in onda una nuova serie televisiva turca dal titolo ” Brave and Beautiful” che vedrete dunque a partire da lunedì 5 luglio 2021 alle ore 14:45. Cecilia e Ignazio sono in dolce attesa? Dopo la partecipazione a L'isola dell'ex centauro, ... Leggi su anticipazionitv (Di venerdì 2 luglio 2021) Niente da fare peropera con Can Yaman e Ozge Gurel che viene sostituita da unaserie tv a causa del calo ponderale di ascolti. Mrinfatti perde l’attuale, ma potrà essere seguita il lunedì in prima serata su5, mentre al suo posto andrà in onda unaserie televisiva turca dal titolo ” Brave and Beautiful” che vedrete dunque a partire da lunedì 5 luglio 2021 alle ore 14:45. Cecilia e Ignazio sono in dolce attesa? Dopo la partecipazione a L'isola dell'ex centauro, ...

