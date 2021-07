(Di venerdì 2 luglio 2021) "Abbiamo meritato di vincere, i miei sono statinel gioco, anche se verso la fine hanno sofferto perché erano stanchi. Ma davvero bravi, avremmo potuto anche fare dei gol in più". Così ...

Advertising

Corriere : Vialli, Mancini e l’abbraccio più bello: «Amico mio, stavolta a Wembley vinciamo noi» - antoclerici : Vialli e Mancini, un abbraccio che x noi nostalgici ha tanti significati?? #EURO2020 #ITALIAUSTRIA - meth_deni : @PiggiArena @marifcinter Noi non abbiamo uno solo a quel livello. Con Mancini in panca quelli andrebbero di diritto… - giovanniradivo : Mancini: 'Francia, Portogallo e Belgio più avanti di noi' - giornaleradiofm : Approfondimenti: Mancini 'noi straordinari, vittoria meritata': (ANSA) - ROMA, 02 LUG - 'Abbiamo meritato di vincer… -

Ultime Notizie dalla rete : Mancini noi

... Barella se ne frega e tira dopo un assist perfetto di Verratti : gol e tanti saluti aesperti che lo avevamo visto stanco e nervoso con l'Austria e suggerivamo adi lasciarlo riposare ai ...Vola alle semifinali l' Italia di Roberto, che nei quarti di finale di Euro 2020 batte per 2 reti a 1 il Belgio di Romelu Lukaku . A ... vediamo dove arriviamo. Ora è importante recuperare ...Ringraziamoli, gli azzurri, ringraziamoli ora, che il lancio di dadi è ancora per aria e tutto è ancora possibile, persino il meglio, persino il sogno di vincere quell’Europeo ...Il commissario tecnico azzurro ha parlato a margine della sfida con il Belgio vinta dai suoi ragazzi per 2-1 “Abbiamo meritato di vincere. Siamo stati straordinari nel gioco, è chiaro che abbiamo soff ...