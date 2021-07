**M5S: Renzi, 'quelli del 'o Conte o niente' riconoscano errore'** (Di venerdì 2 luglio 2021) Roma, 2 lug. (Adnkronos) - "Spero che chi fino a qualche settimana fa ci spiegava che i Cinque Stelle erano il futuro e che Conte era il riferimento del mondo progressista possa quantomeno smettere di fare certe affermazioni: non dico chiederci scusa e darci ragione, questo sarebbe impossibile. Mi acContenterei di vedere chi ha fatto la morale in questi mesi riconoscere, semplicemente, di avere sbagliato tattica e strategia. Lo slogan 'o Conte o niente' ce lo ricordiamo?". Così Matteo Renzi nella enews. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 2 luglio 2021) Roma, 2 lug. (Adnkronos) - "Spero che chi fino a qualche settimana fa ci spiegava che i Cinque Stelle erano il futuro e cheera il riferimento del mondo progressista possa quantomeno smettere di fare certe affermazioni: non dico chiederci scusa e darci ragione, questo sarebbe impossibile. Mi acnterei di vedere chi ha fatto la morale in questi mesi riconoscere, semplicemente, di avere sbagliato tattica e strategia. Lo slogan 'o' ce lo ricordiamo?". Così Matteonella enews.

