LIVE Tour de France 2021, tappa di oggi in DIRETTA: Vincenzo Nibali in fuga con la maglia gialla e Van Aert! (Di venerdì 2 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL Tour DE France 13.06 L’UAE Team Emirates in testa al plotone per cercare di fare il ritmo ma il ritardo del gruppo continua a crescere. 13.02 La situazione non cambia con il vantaggio dei fuggitivi supera i 4?. 12.57 160 chilometri all’arrivo. 12.54 Proseguono i cambi regolari in testa al gruppo. 12.51 Il margine continua ad aumentare: 3’30”. 12.48 In testa al gruppo sempre la UAE Emirates a provare a gestire la situazione. 12.45 170 chilometri al traguardo. 12.43 3? il vantaggio dei fuggitivi. 12.40 Ricordiamo i nomi degli uomini all’attacco: ... Leggi su oasport (Di venerdì 2 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DELDE13.06 L’UAE Team Emirates in testa al plotone per cercare di fare il ritmo ma il ritardo del gruppo continua a crescere. 13.02 La situazione non cambia con il vantaggio dei fuggitivi supera i 4?. 12.57 160 chilometri all’arrivo. 12.54 Proseguono i cambi regolari in testa al gruppo. 12.51 Il margine continua ad aumentare: 3’30”. 12.48 In testa al gruppo sempre la UAE Emirates a provare a gestire la situazione. 12.45 170 chilometri al traguardo. 12.43 3? il vantaggio dei fuggitivi. 12.40 Ricordiamo i nomi degli uomini all’attacco: ...

Advertising

NekOfficial : Ultimi preparativi prima del tour! Voi siete pronti??! ?? #NekLive2021 ???? - Massharry2 : #HarryStyles così innamorato del Ping-pong da creare ,poi durante il Live on Tour, un torneo con la crew, vincerlo… - tallestiptoesss : @nahshedidnt Non aver visto il rep tour live è la mia villain origin story - zazoomblog : LIVE Tour de France 2021 tappa di oggi in DIRETTA: Vincenzo Nibali all’attacco! Fuga da lontano con la maglia giall… - tuttobiciweb_it : Fuga di 29 corridori inclusi van der Poel, van Aert e Nibali con 1 minuto di vantaggio sul gruppo dopo 50 km, segui… -