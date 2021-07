LIVE F1, GP Austria 2021 in DIRETTA: Mercedes in vetta alla FP2 con Hamilton, Sainz 13° e Leclerc 16° (Di venerdì 2 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CRONACA PROVE LIBERE 2 CLASSIFICA TEMPI PROVE LIBERE 2 16.13: E’ tutto per questa DIRETTA LIVE. Un saluto dalla redazione di OA Sport. 16.11: Prestazione della Ferrari, quindi, tutta da interpretare per quanto detto sull’arrivo della pioggia nel corso della FP2. Vedremo quali dati i due piloti, Charles Leclerc e Sainz, siano riusciti a incamerare gli alfieri del Cavallino Rampante. 16.09: Mercedes che quindi ha risposto dal punto di vista della prestazione pura. Sul passo gara altrettanto convincente, ma attenzione ... Leggi su oasport (Di venerdì 2 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACRONACA PROVE LIBERE 2 CLASSIFICA TEMPI PROVE LIBERE 2 16.13: E’ tutto per questa. Un saluto dredazione di OA Sport. 16.11: Prestazione della Ferrari, quindi, tutta da interpretare per quanto detto sull’arrivo della pioggia nel corso della FP2. Vedremo quali dati i due piloti, Charles, siano riusciti a incamerare gli alfieri del Cavallino Rampante. 16.09:che quindi ha risposto dal punto di vista della prestazione pura. Sul passo gara altrettanto convincente, ma attenzione ...

Advertising

SkySportF1 : ?? Max non molla la 1° posizione (-30 ??) ?? Vettel e Tsunoda sorprendono, Ferrari dietro IL LIVE… - SkySportF1 : ? INCIDENTE PER LANCE STROLL (-30 ??) ?? Partono forte le rosse, Max martella IL LIVE ? - SkySportF1 : ?? HAMILTON LANCIA LA SFIDA A VERSTAPPEN ? Le Ferrari non si ripetono nelle FP2 IL LIVE - monica_vecchi : RT @SkySportF1: ?? HAMILTON LANCIA LA SFIDA A VERSTAPPEN ? Le Ferrari non si ripetono nelle FP2 IL LIVE - jermann_kurt : RT @SkySportF1: ?? HAMILTON LANCIA LA SFIDA A VERSTAPPEN ? Le Ferrari non si ripetono nelle FP2 IL LIVE -